Σκηνές τρόμου για 16χρονο: Τον άρπαξαν διακινητές ναρκωτικών και τον βασάνιζαν για να τους δώσει 2.000 ευρώ

Μια περίεργη υπόθεση με πρωταγωνιστές έναν 16χρονο και τρεις ακόμα άνδρες, που εμπλέκονται σε κύκλωμα ναρκωτικών, εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεση περιέχει πολλές σκηνές κινηματογραφικής ταινίας καθώς γίνεται λόγος για αρπαγές, ξυλοδαρμούς αλλά και οικονομικές διαφορές που μετέτρεψαν τη ζωή του ανηλίκου σε κόλαση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα όλα ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες όταν ο ανήλικος συναντήθηκε στην περιοχή των Γλυκών Νερών με τους τρεις άνδρες ηλικίας από 20 έως 25 ετών, προκειμένου να λύσουν μια οικονομική διαφορά που είχαν μεταξύ τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα τρία μέλη του κυκλώματος είχαν δώσει πριν από ένα μήνα στον 16χρονο μισό κιλό κάνναβης, προκειμένου να την πουλήσει για 2.000 ευρώ.

Ωστόσο τα ναρκωτικά εξαφανίστηκαν με τον ανήλικο να ισχυρίζεται στους αστυνομικούς ότι τα πέταξε σε κάποιο κάδο καθώς φοβόταν να μην μπλέξει.

Μάλιστα, όταν το ένα από τα μέλη της συμμορίας ζήτησε από τον 16χρονο να του δώσει τα χρήματα, ο ανήλικος του παρέδωσε μόνο 400 ευρώ.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπως κατήγγειλε ο 16χρονος, η ζωή του μετατράπηκε σε κόλαση.

Στις 9 Νοεμβρίου τα τρία μέλη του κυκλώματος τον άρπαξαν από την περιοχή των Γλυκών Νερών, τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον περιέφεραν σε διάφορα μέρη της Αττικής, προκειμένου να πάρει από φίλους του τα υπόλοιπα χρήματα.

Τότε ξεκίνησε και το ξύλο ενώ οι δράστες χτύπησαν και έναν φίλο του 16χρονου από τον οποίο πήραν 1.000 ευρώ. Τα «χρωστούμενα» συμπληρώθηκαν από ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ και στη συνέχεια ο ανήλικος απελευθερώθηκε.

