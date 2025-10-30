MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή των Σερρών.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:30 στον αύλειο χώρο του εργοστασίου στο Νέο Σούλι Σερρών και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καίει υλικά που βρίσκονταν εκεί.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Σέρρες

