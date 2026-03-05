Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο – “Σε 6 ημέρες έληγε το δίπλωμά του”

Ο 95χρονος που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στη Λάρισα το μεσημέρι της Δευτέρας, στο δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές, οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr πρώτα συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια με ένα φορτηγάκι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμά του

Ένας εκ των δύο άλλων οδηγών που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ένας 78χρονος οδηγός από την περιοχή τόνισε στον Αlpha:

«Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα την γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Ο 95χρονος οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έγινε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια πριν από το τροχαίο ή μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, o ηλικιωμένος είχε ξεκινήσει από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα.