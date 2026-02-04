Σε ελληνικά ύδατα η τραγωδία της Χίου: 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός επέβαιναν στην 8μετρη βάρκα που βυθίστηκε

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό στην ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας εντόπισαν φουσκωτό ταχύπλοο με μετανάστες να κινείται χωρίς φώτα, προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής, αναφέρει το Λιμενικό στην ανακοίνωσή του, δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήματα και αντίθετα ανέστρεψε πορεία, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε στη πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. «Από την σφοδρότητ της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, η τραγωδία σημειώθηκε 1,5 μίλι από τη Χίο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το σκάφος των μεταναστών ήταν ένα φουσκωτό 8 μέτρων, στο οποίο εκτιμάται ότι επέβαιναν 39 μετανάστες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι 38 έχουν αφγανική καταγωγή και ένας είναι Μαροκινός, του οποίου ελέγχεται η εμπλοκή στο σοβαρό επεισόδιο και εξετάζεται αν ήταν ο διακινητής.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί όπως αρχικά ανέφεραν χθες οι πρώτες πληροφορίες, ούτε κανόνες εμπλοκής.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Λιμενικού, η τραγωδία συνέβη όταν το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω σε αυτό του Λιμενικού.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σκάφους όπου είναι εμφανή τα σημάδια της σύγκρουσης και σύμφωνα με πληροφορίες έχει προκληθεί ρήγμα.