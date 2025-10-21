Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό στο Καματερό

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει εδώ και λίγες μέρες τον γύρο του διαδικτύου όπου ένα περιπολικό φαίνεται να μεταφέρει ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ περιπολικού στο Καματερό.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το περιπολικό ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής και έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Ο οδηγός του περιπολικού υπηρετεί στο Γ΄ Τμήμα ΒΑ Αττικής, ενώ φαίνεται την ώρα της μεταφοράς του ψυγείου να ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός της περιοχής του καθώς βρισκόταν στο Καματερό.

Ο αστυνομικός ζήτησε και έλαβε πενθήμερη διορία προκειμένου να απολογηθεί.