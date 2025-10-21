Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που κατηγορείται για ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του – “Με είχε χτυπήσει και άλλες φορές”

Στη ΓΑΔΑ παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός εμφανίστηκε στην υπηρεσία του μετά τη λήξη του αυτοφώρου και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, όπως αναφέρουν tanea.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομικός είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok, στο οποίο προέβη σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού.

Η 26χρονη είχε απασχολήσει εκ νέου την επικαιρότητα στα τέλη Απριλίου, όταν ερευνήθηκε μετά από ανώνυμη αναφορά ότι λάμβανε αναρρωτικές άδειες και συμμετείχε σε «ροζ» πάρτι στο Ντουμπάι.

Τότε είχε ισχυριστεί πως πίσω από τις συγκεκριμένες καταγγελίες ενδέχεται να βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, τον οποίο τώρα κατηγορεί για ξυλοδαρμό.

Τον εφιάλτη που ζούσε τα τελευταία χρόνια, περιέγραψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 η 27χρονη αστυνομικός που έπεσε πολλές φορές θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της και επίσης αστυνομικό.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε πως έφτασε στο σημείο να τα αποκαλύψει όλα στο βίντεο που ανέβασε στα social media, μήπως και έτσι ο 35χρονος σταματήσει να την παρενοχλεί.

Το θύμα αποκάλυψε επίσης πως πριν από κάποιους μήνες της είχε γίνει καταγγελία για «παράξενο» πλουτισμό αλλά σύντομα διαπίστωσε πως πίσω από αυτό κρύβεται ο άνδρας που από αγαπημένος της, μετατράπηκε στον βασανιστή της.

«Ήμασταν 4 χρόνια σε σχέση, χωρίζαμε και τα βρίσκαμε ξανά επειδή γινόταν κακοποιητικός. Με είχε χτυπήσει και άλλες φορές, είχα κάνει ξανά καταγγελία αλλά την είχα πάρει πίσω επειδή τον συγχωρούσα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτανε σε απειλές για να πάρω τις καταγγελίες μου πίσω. Το λάθος μου ήταν ότι τον συγχωρούσα. Την τελευταία καταγγελία, που έγινε τον Ιούνιο, δεν την πήρα πίσω γιατί έμαθα ποιος είναι πίσω από την καταγγελία που έγινε σε βάρος μου.

Το τελευταίο περιστατικό έγινε όταν εγώ διασκέδαζα με την παρέα μου. Με πέτυχε σε μια στιγμή που ήμουν μόνη μου. Δεν ξέρω αν το σχεδίασε. Με πλησίασε, ξεκίνησε να με βρίζει, να μου κάνει χειρονομίες και ήρθε ένας φίλος του να τον σταματήσει. Με χτύπησε ενώ με έβριζε και προσπάθησα να φύγω. Μου έπιασε το χέρι, με τράβηξε με δύναμη, με πέταξε κάτω και ξεκίνησε να με χτυπά», είπε αρχικά.

«Ό,τι έχει κάνει, όλη του η κακοποιητική συμπεριφορά οφείλεται στο ότι κατάλαβε ότι η απόφασή μου να χωρίσουμε ήταν οριστική. Ένιωσε αδιαφορία και του βγήκε ξανά επιθετικότητα.

Έχει διαρρεύσει βίντεο από προσωπικές μας στιγμές σε αρκετές ομαδικές συνομιλίες. Μου το είπαν πολλοί γνωστοί μου και μέσα από την αστυνομία. Το θέμα μου είναι οι ρυθμίσεις της δικαιοσύνης γιατί καθυστερούν. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου. Έκανα αυτό το βίντεο μήπως και θορυβηθεί. Δεν έχει όρια για αυτό κατέληξα να κάνω αυτό το πράγμα», συνέχισε.