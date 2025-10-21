MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό – Το βίντεο στο TikTok

|
THESTIVAL TEAM

Στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο αστυνομικός της Ασφάλειας, που καταγγέλθηκε από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και πειθαρχικά.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στα social media μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού.

Συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσίασε και σχετικό βίντεο το οποίο προκαλεί σοκ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως έσπευσε να εξαφανιστεί.

@elena__bob

🆘

♬ πρωτότυπος ήχος – Elena Bob

Αστυνομικός ΓΑΔΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ – Δείτε φωτογραφίες

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 ώρες πριν

Το παιχνίδι ως μέσο μάθησης: Τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου “PlayProofS” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Οργή από Μενδώνη και Μαρέβα Μητσοτάκη

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τουρκία: Άνδρες έσωσαν μια ανάπηρη ηλικιωμένη από σίγουρο πνιγμό – Δείτε το βίντεο

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Καίτε ξύλα στο τζάκι ή την σόμπα; Οι άγνωστες συνέπειες στους πνεύμονές σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πετούσε παράνομα μπάζα σε χωράφι για πέντε ολόκληρα χρόνια – Δύο συλλήψεις για περιβαλλοντική ρύπανση, δείτε φωτο