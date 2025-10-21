Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό – Το βίντεο στο TikTok

Στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο αστυνομικός της Ασφάλειας, που καταγγέλθηκε από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ αναμένεται να εξεταστεί και πειθαρχικά.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στα social media μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού.

Συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσίασε και σχετικό βίντεο το οποίο προκαλεί σοκ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως έσπευσε να εξαφανιστεί.