Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες – Πέντε συλλήψεις

Σημαντική ποσότητα κροτίδων, φωτοβολίδων και συναφών ειδών πυροτεχνίας εντοπίστηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της ειδικής αστυνομικής δράσης «Spark-Down», με τις αρχές να προχωρούν συνολικά σε πέντε συλλήψεις.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206 κροτίδες, δύο πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και μεταλλικά καψύλλια, με τους τρεις άνδρες να συλλαμβάνονται καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν μόλις προμηθευτεί τα παράνομα είδη.

Από την προανάκριση που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκαν οι προμηθευτές των κροτίδων και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτιτους στη Σαλαμίνα.

Εκεί εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα πυροτεχνικών, μεταξύ των οποίων 1.159 κροτίδες, 700 φωτοβολίδες, 100 βεγγαλικά, πέντε πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και 11.800 μεταλλικά καψύλλια, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 9.232 ευρώ και 149.000 λεκ Αλβανίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι – ένας 69χρονος ημεδαπός και μία 70χρονη αλλοδαπή – δραστηριοποιούνταν στη συστηματική παράνομη εμπορία και διάθεση των ειδών στο νησί, αποθηκεύοντάς τα μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα, μέρος των κατασχεθέντων εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

“Υγεία, αγάπη, δύναμη και ελπίδα σε κάθε οικογένεια”: Οι ευχές του ΠΑΟΚ για καλό Πάσχα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πέλλα: Αθεόφοβη εκμεταλλεύτηκε την κοσμοσυρροή σε εκκλησία για τον Επιτάφιο και βούτηξε τσάντα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Βολιβία: Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης παιδικής πορνογραφίας, 17 συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Χάρης Καστανίδης κατά Νίκου Ανδρουλάκη: Δεν θα καθορίσει αν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη ο γάμος του ζευγαριού

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Σάντσεθ: Η Ευρώπη να γίνει ο ηθικός ηγέτης του πλανήτη – Πρόταση για ευρωπαϊκό στρατό και αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ