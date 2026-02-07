MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

“Σαφάρι” της ΕΛΑΣ σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης – 15 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη-αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (06/02), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς στις περιοχές Χαλκηδόνος και Νέας Μεσημβρίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

-72 άτομα και
-62 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

– Διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

