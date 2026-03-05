Ρόδος: Άρπαξε από 78χρονη 3.000 ευρώ και κοσμήματα αφού την έπεισε να τα βγάλει έξω από το σπίτι λόγω…. ραδιενέργειας

Στη δικαιοσύνη θα παραπεμφθεί 41χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατάφερε να εξαπατήσει 78χρονη, αφαιρώντας της χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισε την 78χρονη να βγάλει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα, εξαιτίας κινδύνου από… ραδιενέργεια – όπως επικαλέστηκε, σύμφωνα με το protothema.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στην πόλη τη Ρόδου. Ο δράστης συνελήφθη χθες, 4 Μαρτίου από στελέχη της υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.