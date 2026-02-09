MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ροδόπη: Τσάκωσαν απατεώνα την ώρα που έπαιρνε τα κοσμήματα από άνδρα για δήθεν καταγραφή και επιδότηση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Κομοτηνής συνελήφθη ένας άνδρας μέλος σπείρας για απάτη σε βάρος ημεδαπού σε οικισμό της Ροδόπης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει έναν ακόμη ημεδαπό και έναν άγνωστο συνεργό που αναζητούνται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεση, άγνωστος δράστης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με έναν άνδρα, προσποιούμενος τον λογιστή και τον προέτρεψε να συγκεντρώσει χρυσαφικά – κοσμήματα, προκειμένου να δηλωθούν, προφασιζόμενος ότι δικαιούται επιδότηση.

Ο παθών αντιλήφθηκε την απάτη σε βάρος του και έπειτα από σχετική καταγγελία μετέβη σε προκαθορισμένη συνάντηση προκειμένου να παραδώσει τα εν λόγω χρυσαφικά – κοσμήματα. Ο ημεδαπός δράστης μετέβη στο σημείο επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου κατά την παράδοση των συμφωνηθέντων ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη ενώ αναζητείται ο οδηγός του οχήματος, που διέφυγε.

Τις έρευνες και την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ροδόπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

