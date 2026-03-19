Ρέθυμνο: Συνελήφθη ζευγάρι που έκανε κλοπές με μωρό ενός έτους στην αγκαλιά

Στη σύλληψη ενός 27χρονου και μιας 33χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, για υποθέσεις κλοπών από οχήματα ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η γυναίκα είχε μαζί της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο κλοπών και δύο αποπειρών που σημειώθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου στο Ρέθυμνο, εκμεταλλευόμενοι οχήματα που είχαν αφεθεί προσωρινά ξεκλείδωτα από τους ιδιοκτήτες τους.

Η 33χρονη είχε μαζί της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους, κατά τη διάρκεια των κλοπών ενώ το δεύτερο ανήλικο παιδί της βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή των Χανίων.

Οι δράστες αφαιρούσαν από το εσωτερικό των αυτοκινήτων χρήματα, ρούχα και διάφορα αντικείμενα, όπως μπουκάλια ούζου, μπουφάν και παντελόνια. Σε μία περίπτωση μάλιστα κατάφεραν και πήραν 100 ευρώ, ενώ σε άλλη 60 ευρώ, με τα θύματα να μην έχουν λάβει επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.