ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός που κινούνταν στον ΒΟΑΚ – Προσέκρουσε σε τοιχίο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο όχημά του έπειτα από πρόσκρουση σε τοιχίο επί του ΒΟΑΚ, ένας 52χρονος άνδρας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026, σε σημείο κοντά στη θέση «Πηγιανός Κάμπος» του Ρεθύμνου.

Το όχημα του 52χρονου φέρεται να προσέκρουσε στο τοιχίο, με τις αρχές που ερευνούν τα αίτια, να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμφάνισε ο οδηγός κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ρέθυμνο Τροχαίο δυστύχημα

