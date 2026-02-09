MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: Ανήλικη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο λιμάνι μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες (8/2) στο Ρέθυμνο όταν μία ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη στον χώρο του λιμανιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν η έφηβη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο όπου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Συνελήφθησαν δύο άτομα

Κατά την προανάκριση οι αρχές διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άτομα, έναν 19χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι και της προμήθευσαν ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Ρέθυμνο

