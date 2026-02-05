MENOY

Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στον Πύργο – Βίντεο

THESTIVAL TEAM

Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του Πύργου προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπληξε σήμερα την πόλη.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, προαύλια σχολείων και κεντρικοί δρόμοι βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε συνοικίες περιφερειακά του αστικού ιστού. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην οδό Παπαγεωργίου, όπου η στάθμη του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο. Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κατοικία, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων. Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίοι προχώρησαν σε απεγκλωβισμό οικογένειας από το σπίτι της.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν κυριολεκτικά στα «χέρια» τους τα μέλη της οικογένειας, καθώς και το σκυλάκι τους, προκειμένου να τους απομακρύνουν με ασφάλεια από τον πλημμυρισμένο χώρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

