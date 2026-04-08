Θεσσαλονίκη: Πτώση δέντρου στο κέντρο της πόλης λόγω των ισχυρών ανέμων, από θαύμα γλίτωσαν περαστικοί – Δείτε εικόνες
THESTIVAL TEAM
Πτώση δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης (08/04) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω των ισχυρών ανέμων.
Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δέντρου σημειώθηκε γύρω στις 13:00 το μεσημέρι στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς.
Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του thestival την ώρα εκείνη περνούσαν από κάτω δύο παιδιά με πατίνια. Ως εκ τούτου γλίτωσαν από… θαύμα.
Δείτε εικόνες από το σημείο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
