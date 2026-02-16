MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ενώπιον του Εισαγγελέα της Λαμίας έχει προσαχθεί, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης, που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού χθες το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν πάρει ισχυρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το δικαστικό μέγαρο της Λαμίας για την προσαγωγή του, ενώ αυτή την ώρα παραμένει μέσα στα δικαστήρια, χωρίς να γίνει γνωστό αν θα ζητήσει προθεσμία.

Φυλακές Δομοκού

