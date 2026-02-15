MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τον σκότωσε βαρυποινίτης στο γραφείο του αρχιφύλακα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δολοφονία ενός Έλληνα ισοβίτη από έτερο κρατούμενο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο ισοβίτης που δολοφονήθηκε φέρεται να πήγε στο γραφείο του Αρχιφύλακα των φυλακών με πρόθεση να του επιτεθεί και να τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή εντός του γραφείου βρίσκονταν δύο ακόμη βαρυποινίτες.

Τότε, λίγο πριν το θύμα επιτεθεί στον αρχιφύλακα, ένας από τους βαρυποινίτες επιχείρησε να προφυλάξει τον αρχιφύλακα και σκότωσε τον ισοβίτη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

