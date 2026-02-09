MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πρόεδρος ΕΑΥΘ σε Δημογλίδου: Έχουμε καταθέσει πρόταση για χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος

|
THESTIVAL TEAM

Την τοποθέτηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίας Δημογλίδου, σχετικά με τη χρήση σφαιριδίων χρώματος σε επεισόδια σχολίασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Σε συζήτηση σε ζωντανή εκπομπή η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ρωτήθηκε για την χρήση σφαιριδίων χρώματος σε επεισόδια ώστε να ταυτοποιούνται οι δράστες που πετούν μολότοφ. Η απάντησή της ότι είναι «είναι η άποψη ενός συνδικαλιστή» προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο οποίος τόνισε ότι έχει κατατεθεί επίσημα πρόταση από την ΕΑΥΘ “για την χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος“.

Αν κάποιοι έχουν άγνοια της πραγματικότητας ή λειτουργούν με φοβικά σύνδρομα δεν σημαίνει ότι εμείς θα μένουμε αδρανείς, αναμένοντας πότε θα δολοφονηθεί ο επόμενος αστυνομικός”, αναφέρει ο κ. Τσαϊρίδης

Η δήλωση του κ. Τσαϊρίδη:

“Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μίλησε με απαξιωτικό τρόπο «είναι η άποψη ενός συνδικαλιστή» σχετικά με την πρόταση που έχουμε καταθέσει επίσημα και θεσμικά ως οφείλουμε για την χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος .

Στην ουσία της υπόθεσης

Οι μολότοφ και οι φωτοβολίδες ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ

Το διαπιστώσαμε με τον χειρότερο τρόπο πριν δύο χρόνια με την δολοφονια του Ήρωα συναδέλφου μας Γεωργίου Λυγγεριδη

Οπότε ο αστυνομικός εξοπλισμός επιβάλλεται να εξελιχθεί, ώστε να θωρακιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις που δέχονται αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις.

Αν κάποιοι έχουν άγνοια της πραγματικότητας ή λειτουργούν με φοβικά σύνδρομα δεν σημαίνει ότι εμείς θα μένουμε αδρανείς, αναμένοντας πότε θα δολοφονηθεί ο επόμενος αστυνομικός.

Τέλος, τονίζουμε ότι εκλεγόμαστε από τα χιλιάδες μέλη μας και δεν διοριζόμαστε ούτε τοποθετούμαστε“.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης: Καταδικάζουμε την αστυνομική επιχείρηση με χημικά και κρότου λάμψης στο ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σκέρτσος: Η ελληνική οικονομία αλλάζει, το 2025 επενδύθηκαν πάνω από 732 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 90 startups

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στόχος διαρρήκτη έγιναν έξι καταστήματα στην Τούμπα – Έσπαγε τζαμαρίες και άρπαζε ό,τι έβρισκε

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές έναντι του υποψηφίου της άκρας δεξιάς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3 ώρες πριν

Συμφωνία της Πειραιώς με την ΕΣΕΕ για την ενίσχυση της ρευστότητας των εμπορικών επιχειρήσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο τα κινητά του σμηνάρχου και ο Κινέζος “χειριστής” – Έρευνα για άλλους δύο στρατιωτικούς