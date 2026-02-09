Πρόεδρος ΕΑΥΘ σε Δημογλίδου: Έχουμε καταθέσει πρόταση για χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος

Την τοποθέτηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίας Δημογλίδου, σχετικά με τη χρήση σφαιριδίων χρώματος σε επεισόδια σχολίασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Σε συζήτηση σε ζωντανή εκπομπή η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ρωτήθηκε για την χρήση σφαιριδίων χρώματος σε επεισόδια ώστε να ταυτοποιούνται οι δράστες που πετούν μολότοφ. Η απάντησή της ότι είναι «είναι η άποψη ενός συνδικαλιστή» προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο οποίος τόνισε ότι έχει κατατεθεί επίσημα πρόταση από την ΕΑΥΘ “για την χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος“.

“Αν κάποιοι έχουν άγνοια της πραγματικότητας ή λειτουργούν με φοβικά σύνδρομα δεν σημαίνει ότι εμείς θα μένουμε αδρανείς, αναμένοντας πότε θα δολοφονηθεί ο επόμενος αστυνομικός”, αναφέρει ο κ. Τσαϊρίδης

Η δήλωση του κ. Τσαϊρίδη:

“Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μίλησε με απαξιωτικό τρόπο «είναι η άποψη ενός συνδικαλιστή» σχετικά με την πρόταση που έχουμε καταθέσει επίσημα και θεσμικά ως οφείλουμε για την χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος .

Στην ουσία της υπόθεσης

Οι μολότοφ και οι φωτοβολίδες ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ

Το διαπιστώσαμε με τον χειρότερο τρόπο πριν δύο χρόνια με την δολοφονια του Ήρωα συναδέλφου μας Γεωργίου Λυγγεριδη

Οπότε ο αστυνομικός εξοπλισμός επιβάλλεται να εξελιχθεί, ώστε να θωρακιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις που δέχονται αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις.

Αν κάποιοι έχουν άγνοια της πραγματικότητας ή λειτουργούν με φοβικά σύνδρομα δεν σημαίνει ότι εμείς θα μένουμε αδρανείς, αναμένοντας πότε θα δολοφονηθεί ο επόμενος αστυνομικός.

Τέλος, τονίζουμε ότι εκλεγόμαστε από τα χιλιάδες μέλη μας και δεν διοριζόμαστε ούτε τοποθετούμαστε“.