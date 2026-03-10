Πώς δρούσε η σπείρα του παράνομου τζόγου: Κέρδη άνω των 16 εκατ. ευρώ, ο ρόλος των προγραμματιστών από τη Θεσσαλονίκη

Κέρδη που ζαλίζουν φαίνεται πως κατάφερε να αποκομίσει η σπείρα που έστηνε παράνομα τυχερά παιχνίδια και βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί για την εξάρθρωσή της ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έρευνες πραγματοποιούνται σε σπίτια και καταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση της σπείρας ξεκίνησε το 2018. Τα μέλη της οργάνωναν τυχερά παιχνίδια μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών σε 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως σε Αθήνα, Πάτρα και Λουτράκι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα μέλη της σπείρας είχαν εγκαταστήσει παράνομα λογισμικά που εξαπατούσαν τους συμμετέχοντες παίκτες.

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται πως κατάφεραν να αποκομίσουν τεράστια ποσά με τα κέρδη τους στο διάστημα των οκτώ ετών ξεπερνούν το ποσό των 16 εκατ. ευρώ!

Κατά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιείται από νωρίς σήμερα το πρωί έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα για συμμετοχή στη σπείρα με τα παράνομα τυχερά παιχνίδια. Δώδεκα εξ αυτών θεωρούνται τα αρχηγικά μέλη.

Ανάμεσα στους 17 συλληφθέντες βρίσκονται και δύο προγραμματιστές από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι φέρονται να διαχειρίζονταν τις 10 μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή μη πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal).

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τα 17 μέλη της συμμορίας ήταν χωρισμένοι σε 7 ομάδες με διαφορετική δράση. Συνεργάζονταν μεταξύ τους και έπαιρναν προμήθεια από την εγκατάσταση και τη λειτουργία των λογισμικών αλλά και ανάλογα με την πρόσβαση που είχε ο εκάστοτε “πράκτορας” τυχερών παιγνίων.

Τα λογισμικά αυτά προγράμματα προωθούνταν στην εγχώρια αγορά από διαχειριστές μη αδειοδοτημένων εταιρειών που εδρεύουν στο εξωτερικό, αλλα και από αδειοδοτημένους κατασκευαστές λογισμικών προγραμμάτων.

Οι προγραμματιστές που συμμετείχαν στη σπείρα φρόντιζαν να ρυθμίζουν τα προγράμματα είτε μέσω usb είτε απομακρυσμένα ελέγχοντας τις οθόνες ενώ άλλαζαν συνεχώς διευθύνσεις ΙP σε περίπτωση που οι υπολογιστές κατασχεθούν, προκειμένου να μην αφήσουν ηλεκτρονικά ίχνη.