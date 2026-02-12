MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πιερία: Θρίλερ με τον απανθρακωμένο αγρότη, τι εξετάζουν οι Αρχές – Φωτογραφία από τη στιγμή της φωτιάς

THESTIVAL TEAM

Έρευνες για εγκληματική ενέργεια διεξάγουν οι αρχές, σχετικά με τον θάνατο 48χρονου στη Σφενδάμη Πιερίας, που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του STAR «Αλήθειες με τη Ζήνα», στοιχεία στο σημείο και στη σορό του θύματος δεν συνάδουν με ατύχημα, ενώ εντοπίστηκαν ύποπτα ίχνη από μπιτόνι που είχε καεί.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης την απουσία δύο μπροστινών δοντιών και τμήματος του υοειδούς οστού, καθώς και την παρουσία άοσμου κίτρινου υγρού στην κοιλιά του άνδρα, το οποίο θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Το θύμα βρέθηκε ξαπλωμένο στη θέση του συνοδηγού, ενώ δύο καπάκια από τα μπιτόνια που είχε γεμίσει νωρίτερα στο βενζινάδικο εντοπίστηκαν στο όχημα, αλλά όχι τα ίδια τα μπιτόνια.

Δείτε την φωτογραφία-ντοκουμέντο από την Πιερία:

Πιερία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

