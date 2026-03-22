MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέθανε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγική κατάληξη είχε το συμβάν που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/03) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, καθώς ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί ο αστυνόμος Α’ αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν εντός του Αστυνομικού Μεγάρου.

Αμέσως μετά, ο 57χρονος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: protothema.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

