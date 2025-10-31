MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που έκρυβαν σε σπίτια και αποθήκες κάνναβη – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν χθες οι αρχές σε περιοχές της Πέλλας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, εντοπίστηκε ένας 51χρονος άνδρας και σε έρευνες που έγιναν σε δύο οικίες που χρησιμοποιούσε σε περιοχή του δήμου Πέλλας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 328 γραμμαρίων, καθώς και τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,6 έως 2,2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στην δεύτερη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, εντοπίστηκε ένας 35χρονος άνδρας και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε αποθήκη της οικίας του σε περιοχή του δήμου Σκύδρας, οκτώ συσκευασίες και βάζα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 710 γραμμαρίων, καθώς και κλώνους κάνναβης προς αποξήρανση, βάρους 310 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

