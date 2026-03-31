Πειραιάς: Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε 54χρονη, την έπιασε από τον λαιμό και επιχείρησε να την βιάσει

Στιγμές τρόμου βίωσε μία γυναίκα 54 ετών έξω από το σούπερ μάρκετ που εργάζεται στον Πειραιά, όταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος της επιτέθηκε και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Τελικά ο δράστης συνελήφθη από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και, όπως αποδείχθηκε, βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό συνέβη χθες Δευτέρα (30/03), περίπου στις 07:00 το πρωί. Η 54χρονη βρισκόταν έξω από το σούπερ μάρκετ που εργάζεται στην Ακτή Κονδύλη όταν ο δράστης την προσέγγισε, την έπιασε από τον λαιμό, την ακινητοποίησε και επιχείρησε να της βγάλει το εσώρουχο.

Η γυναίκα αντιστάθηκε σθεναρά και κατάφερε να τον απομακρύνει. Για καλή της τύχη, εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν κοντά μία ομάδα ΔΙΑΣ που αντιλήφθηκε την αναστάτωση και έσπευσε να δει τι συμβαίνει.

Ο δράστης συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για έναν 27χρονο Παλαιστίνιο που βρισκόταν στην χώρα παράνομα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.