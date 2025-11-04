MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πειραιάς: 48χρονος έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι – Τον έσωσε λιμενικός

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Καλά στην υγεία του είναι ένας 48χρονος άνδρας που έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά από την πύλη Ε7.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή το περιστατικό έγινε αντιληπτό από στέλεχος του Λιμενικού που εκτελούσε υπηρεσία τάξης στην περιοχή. Ο λιμενικός βούτηξε άμεσα στη θάλασσα και, με τη συνδρομή ενός ακόμη ατόμου, προσέφερε στον άνδρα σωσίβιο, βοηθώντας τον να εξέλθει με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 48χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι περπατούσε και αισθάνθηκε ξαφνική ζάλη, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Λιμενικό Σώμα Πειραιάς

