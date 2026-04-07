Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τους πυροβολισμούς με τον τραυματία – Αναζητούνται ακόμα τρία άτομα

Τρία άτομα μεταξύ των οποίων νεαρός αλλοδαπός «γνωστός» για υποθέσεις της νύχτας ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς με έναν τραυματία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στο Σούλι Πατρών.

Οι αστυνομικοί σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrapress.gr, προχώρησαν στη σύλληψη δυο γυναικών, συντρόφους των δυο ατόμων που φέρονται να πυροβόλησαν κατά δυο ατόμων τραυματίζοντας 22χρονο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η αστυνομία βρίσκεται κοντά στα ίχνη των δραστών.

Την ίδια ώρα, εκτός κινδύνου βρίσκεται ο 22χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα. Αρχικά μεταφέρθηκε από φίλο του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια έγινε η μεταφορά του στο ΠΓΝΠ, στο Ρίο.



Οι καταθέσεις

Η ταυτοποίηση των «3» δραστών έγινε, σύμφωνα με μαρτυρίες του θύματος και του φίλου του. Οι δυο νεαροί αναγνώρισαν τα τρία άτομα που τους επιτέθηκαν, υποστηρίζοντας πως δυο εξ αυτών έβγαλαν όπλα και άρχισαν να τους πυροβολούν. Οι πληροφορίες του Patrapress.gr την ίδια ώρα αναφέρουν πως από τον σημείο των πυροβολισμών περισυνελέγησαν κάλυκες, που πιστοποιούν την ύπαρξη δυο όπλων.

Το ραντεβού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν ο 22χρονος μαζί με ένα ακόμα νεαρό, μετέβησαν σε ραντεβού στο Σούλι, προκειμένου να διευθετήσουν διαφορές «για τα μάτια μιας κοπέλας». Όπως φέρεται να κατέθεσαν οι δύο νεαροί, φτάνοντας στο σημείο διαπίστωσαν την παρουσία ομάδας περίπου 10 ατόμων. Μετά από λεκτική διαμάχη δυο από τα μέλη της «αντίπαλης» ομάδα που οπλοφορούσαν άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους.