Πάτρα: Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων – Έδειραν 12χρονο και το βιντεοσκόπησαν

Η βία μεταξύ ανηλίκων είναι καθημερινό φαινόμενο και τα παραβατικά στοιχεία δρουν ανεξέλεγκτα, πολλές φορές ακόμα και μέσα σε προστατευμένα περιβάλλοντα, όπως τα σχολεία.

Στην Πάτρα ένας 12χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ανήλικους, οι οποίοι κατά την πάγια τακτική των νεαρών νταήδων, βιντεοσκόπησαν κι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα «κατορθώματά» τους.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα πατέρα του θύματος, ο 12χρονος γιος του δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο από ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα φέρονται να βιντεοσκόπησαν την πράξη τους και να διακινούσαν το υλικό στα κινητά τηλέφωνα συνομήλικών τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Τέλος, η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες και τους γονείς τους για να τους προσάγει.

Βία ανηλίκων Πάτρα

Διαβάστε μας στο Google News

