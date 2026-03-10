Πάτρα: Ανήλικος γρονθοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο μαθητή για ένα… νεράντζι

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος φέρεται πως ξυλοκοπήθηκε από έναν ανήλικο, κατά την επιστροφή μαθητών Γυμνασίου, από μονοήμερη σχολική εκδρομή, στην Πάτρα.

Ο ανήλικος χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο τον 15χρονο, το μεσημέρι της Δευτέρας (09/03), ενώ οι καθηγητές και οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Χατζή πλησίον του σχολικού συγκροτήματος Μαρούδα.

Το θέμα ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία, σύμφωνα με το tempo24.

Οπως προέκυψε από την έρευνα ο δράστης που αναζητείται για να συλληφθεί εντός αυτοφώρου, είναι μαθητής της Β’ τάξης του Λυκείου που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο, στο συγκρότημα Μαρούδα.

Η αιτία του ξυλοδαρμού του 15χρονου, φέρεται πως ήταν το παιχνίδι με νεράντζια κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ένα εκ των οποίων χτύπησε την αδελφή του δράστη. Αποτέλεσμα να πέσει από τα χέρια της το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.