ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: 15 άτομα επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους, του ξυλοκόπησαν και τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, καθώς 15 άτομα επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν δυο ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου, όταν ανήλικοι στην Πάτρα προσεγγίστηκαν ξαφνικά από δύο άγνωστα άτομα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Εν συνεχεία κι ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά!

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

Τέλος, η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.

