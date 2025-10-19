MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παράσυρση πεζής γυναίκας στο Ηράκλειο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής γυναίκας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/10) στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Πύλης του Ιησού.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από ειδοποίηση διερχομένων, για τη μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ, το οποίο και εφημερεύει, καθώς και άνδρες της Τροχαίας Ηρακλείου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Περαστικοί αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Ελληνική Αστυνομία Κρήτη

