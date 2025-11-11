Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου

Παραλίγο να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι της Τρίτης, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όταν αστυνομικός της Τροχαίας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων σε διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dete.gr, ο τροχονόμος έκανε σήμα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα, προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, η οδηγός δεν πρόλαβε να φρενάρει εγκαίρως. Στην προσπάθειά της να σταματήσει, επιχείρησε να κάνει όπισθεν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αστυνομικό.

Ο τροχονόμος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Εκεί, διαπιστώθηκε ράγισμα στο κάτω άκρο, με τους γιατρούς να του τοποθετούν γύψο. Ευτυχώς, η κατάστασή του δεν κρίθηκε σοβαρή και δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Πατρών.