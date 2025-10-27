Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον συγγενή του στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Ελός στον Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.
Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του, σύμφωνα με το protothema.gr.
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ για το κομμάτι “Σπασμένη φλέβα”
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
- Δάφνη Μπόκοτα: Φέρθηκαν πολύ άσχημα τότε στον Ρακιντζή και σε μένα, ξεπετάχτηκαν και έκαναν καριέρες άλλοι από τη φασαρία