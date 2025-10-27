MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον συγγενή του στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Ελός στον Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του, σύμφωνα με το protothema.gr.

Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη.

Ελληνική Αστυνομία Κρήτη



