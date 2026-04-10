Πάνω από πέντε κιλά εκρηκτικών υλών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών υλών, 523 κροτίδες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων της Αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και στον Πύργο Ηλείας, δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και περί όπλων.

Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια των δυο κατηγορούμενων, όπου σε αποθήκη του πρώτου κατηγορούμενου βρήκαν 58 κροτίδες, πέντε κιλά και 244 γραμμάρια εκρηκτικών υλών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και διαφορά σκεύη παρασκευής πυροτεχνημάτων.

Στο σπίτι του δεύτερου κατηγορούμενου βρήκαν 65 φωτοβολίδες και ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων.

Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε κατάστημα ιδιοκτησίας της τρίτης κατηγορούμενης, βρήκαν 17 κουτιά, που περιείχαν συνολικά 400 κροτίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Μεσολόγγι Πύργος

