Παγκράτι: Αναζητείται από τις Αρχές γυναίκα που σκάει λάστιχα και φεύγει – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι Αρχές αναζητούν τη γυναίκα που καταγράφηκε να σκάει λάστιχα αυτοκινήτων στο Παγκράτι.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που κατέγραψε κάμερα, η γυναίκα περπατά αμέριμνη και ξαφνικά σταματάει, βγάζει ένα αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη της και σκάει λάστιχα σταθμευμένων οχημάτων.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και αναζητούν τη γυναίκα που απεικονίζεται στα πλάνα.

Παγκράτι

