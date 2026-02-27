Ούτε ιερό ούτε όσιο: Γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα για να βρουν… θησαυρό σε εκκλησία – Δείτε εικόνες

Δεν σεβάστηκαν τίποτα χρυσοθήρες στη Φθιώτιδα, όταν γκρέμισαν κυριολεκτικά την Αγία Τράπεζα στην εκκλησία των Αγίων Πάντων που βρίσκεται στο νεκροταφείο του Γαρδικίου, ψάχνοντας για θησαυρό.

Οι δράστες δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο και μπήκαν στην εκκλησία και άνοιξαν μία τεράστια τρύπα στην Αγία Τράπεζα, προκειμένου να βρουν πολύτιμα αντικείμενα με τους χρυσοθήρες να προκαλούν μεγάλες ζημιές στον ναό στη Φθιώτιδα.

Η εξοργιστική αποκάλυψη έγινε το πρωί της Παρασκευής (27.02.26), από τους ανθρώπους του χωριού οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Οι δράστες φαίνεται να πραγματοποίησαν το σχέδιό τους το προηγούμενο βράδυ χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Χρησιμοποιώντας εργαλεία για ανασκαφή, αλλά και για εντοπισμό πολύτιμων μετάλλων, πραγματοποίησαν την καταδρομική τους επιχείρηση, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν τελικά βρήκαν κάποιον θησαυρό.

Οι κάτοικοι δηλώνουν άγνοια για το ποιοι και για ποιο λόγο βρέθηκαν οι δράστες στο χωριό τους. Εκτιμάται, πάντως, ότι κινήθηκαν μέσω ιδιαίτερα απομονωμένων μονοπατιών, προκειμένου να φτάσουν στο νεκροταφείο χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε το ΑΤ Σπερχειάδας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ στο σημείο μετέβησαν και έμπειροι αστυνομικοί του ΤΕΕ για τη συλλογή αποτυπωμάτων.