Οι δραματικές προσπάθειες των Λιμενικών στη Μυτιλήνη να εντοπίσουν αγνοούμενους μετανάστες – Δείτε βίντεο

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης πάνω από 60 αλλοδαπών από τις Λιμενικές Αρχές της Μυτιλήνης δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διασώστες, με ανέμους που έφταναν τα 7 Μποφόρ.

Οι άνδρες του λιμενικού εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Δείτε τα βίντεο

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

“Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης για παροχή συνδρομής σε λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κατσίνια.

Στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), καθώς και ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΑΘ), τα οποία εντόπισαν και διέσωσαν επτά αλλοδαπούς, ενώ ανέσυραν και τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με το ΠΠΛΣ στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου δύο εκ των διασωθέντων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ».

Οι τέσσερεις σοροί παραδόθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία βορείου Αιγαίου προς διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής”.