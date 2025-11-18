Νέος Κόσμος: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου – Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών οι εμπλεκόμενοι στον ξυλοδαρμό του 58χρονου άνδρα, ο οποίος κατέληξε μετά από τροχαίο χθες Δευτέρα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το protothema.gr, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως τρεις νεαροί, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια και κάποια στιγμή σταμάτησαν και, για άγνωστο λόγο, ένας από αυτούς άρχισε να τον ξυλοκοπεί άγρια.

Σύμφωνα μάλιστα με μία μαρτυρία που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, ο δράστης φέρεται να έπιασε το κεφάλι του άνδρα και να το χτύπησε επανειλημμένα στο τιμόνι. Όπως ανέφεραν σχετικά αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο του θύματος ήταν γεμάτο αίματα, «ακόμη και το παρμπρίζ ήταν σπασμένο».

Ως εκ τούτου το ενδεχόμενο ο 58χρονος να υπέστη ανακοπή καρδιάς απομακρύνεται, και αυτό που εξετάζεται ως το πιθανότερο σενάριο είναι ο άνδρας να κατέληξε από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς, συνελήφθη και ο πατέρας του ενός εξ’ αυτών καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.