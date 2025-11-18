Νέος Κόσμος: Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου – Μαρτυρίες ότι δέχτηκε επίθεση από 2 επιβάτες μηχανής

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος ενός 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο σε ένα τροχαίο που προκαλεί πολλά ερωτηματικά, ενώ διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο, το θύμα να δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μηχανής πριν γίνει το τροχαίο. Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι με το ένα να του έχει προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Μάρτυρες υποστήριξαν σύμφωνα με το Mega ότι μια μηχανή με δύο άτομα καταδίωξε τον οδηγό, με τους επιβαίνοντες να τον γρονθοκοπούν στη συνέχεια. Εικάζεται ο οδηγός να έκλεισε τον δρόμο στη μηχανή με τους επιβαίνοντες να τον χτυπούν.

Μετά από αυτό αναζητούνται οι επιβάτες της μηχανής με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη και οι αστυνομικές να αρχές χτενίζουν τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Να σημειωθεί ότι ο άνδρας μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Πέρα από τα χτυπήματα που είχε η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.