MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος ομολόγησε πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό γιατί του έκλεισε τον δρόμο

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην παραδοχή πως χτύπησε άσχημα τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο επειδή του έκλεισε τον δρόμο, προχώρησε ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων.

Σύμφωνα με το newsit.gr πρόκειται για έναν 29χρονο Αλβανό, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε προχωρήσει σε παρόμοια ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές Αρχές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε, γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο μυστηριώδες τροχαίο.

Από βίντεο και καταθέσεις μαρτύρων κατάφεραν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των δραστών και γρήγορα να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους. Χθες το βράδυ προσήχθησαν δυο Έλληνες ενώ σήμερα το πρωί οι Αστυνομικοί οδήγησαν στη ΓΑΔΑ και έναν 29χρονο Αλβανό.

Γρήγορα διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στον θάνατο του 58χρονου οδηγού και οι προσαγωγές έγιναν συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, αρχικά υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του 58χρονου οδηγού και των τριών δραστών.

Νέος Κόσμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι είναι ανίκανος πρωθυπουργός

ΔΙΕΘΝΗ 12 λεπτά πριν

Σκάνδαλο με τη Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα – Έρευνα στη Γαλλία για παραπομπή χρηστών σε sites ερωτικού περιεχομένου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βορίζια: Το “ντοκουμέντο” που προσκόμισε ο 23χρονος για να αντικρούσει τις κατηγορίες

ΖΩΔΙΑ 18 ώρες πριν

Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πορεία για το Πολυτεχνείο: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου: Όταν είδα τον Δημήτρη Λιγνάδη με χειροπέδες, έκλαψα