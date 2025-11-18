Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος ομολόγησε πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό γιατί του έκλεισε τον δρόμο

Στην παραδοχή πως χτύπησε άσχημα τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο επειδή του έκλεισε τον δρόμο, προχώρησε ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων.

Σύμφωνα με το newsit.gr πρόκειται για έναν 29χρονο Αλβανό, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε προχωρήσει σε παρόμοια ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές Αρχές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε, γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο μυστηριώδες τροχαίο.

Από βίντεο και καταθέσεις μαρτύρων κατάφεραν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των δραστών και γρήγορα να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους. Χθες το βράδυ προσήχθησαν δυο Έλληνες ενώ σήμερα το πρωί οι Αστυνομικοί οδήγησαν στη ΓΑΔΑ και έναν 29χρονο Αλβανό.

Γρήγορα διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στον θάνατο του 58χρονου οδηγού και οι προσαγωγές έγιναν συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, αρχικά υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του 58χρονου οδηγού και των τριών δραστών.