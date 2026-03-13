MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στην Καλαμαριά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας λίγο μετά την δολοφονική επίθεση σε βάρος 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα από κάμερα ασφαλείας, να τρέχουν λίγα δευτερόλεπτα μετά την μαχαιριά που δέχτηκε ο 20χρονος ενώ λίγο αργότερα σωριάστηκε στο έδαφος. Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν τα άτομα είναι φίλοι του θύματος, αν και αυτό εικάζεται.

Πώς έγινε το φονικό

Από πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία προκύπτει ότι μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Η Αστυνομία έδρασε άμεσα και προχώρησε στην προσαγωγή ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του νεαρού που τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό.

Ο 20χρονος που δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά είχε ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ένα από τα μέλη της ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων, που παγίδευαν τα θύματά τους μέσω διαδικτύου.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κατέληξε ο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 56 λεπτά πριν

Ελ. Βενιζέλος: 31 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα από και προς την Αθήνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης από 48χρονο που προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Λιβανέζος ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Σε συναγερμό οι αρχές για αντισημιτικές επιθέσεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Έγκυος η Άννα Πρέλεβιτς: Πατέρας για πρώτη φορά ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρειος Πάγος για το ευρύτερο Δημόσιο: Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης, ούτε μισθολογικού υποβιβασμού