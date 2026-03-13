Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στην Καλαμαριά

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας λίγο μετά την δολοφονική επίθεση σε βάρος 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα από κάμερα ασφαλείας, να τρέχουν λίγα δευτερόλεπτα μετά την μαχαιριά που δέχτηκε ο 20χρονος ενώ λίγο αργότερα σωριάστηκε στο έδαφος. Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν τα άτομα είναι φίλοι του θύματος, αν και αυτό εικάζεται.

Πώς έγινε το φονικό

Από πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία προκύπτει ότι μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Η Αστυνομία έδρασε άμεσα και προχώρησε στην προσαγωγή ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του νεαρού που τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό.

Ο 20χρονος που δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά είχε ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ένα από τα μέλη της ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων, που παγίδευαν τα θύματά τους μέσω διαδικτύου.