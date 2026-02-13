Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη σπείρα που “ρήμαζε” σπίτια και αυτοκίνητα – 12 συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε απλώσει «δίχτυ» κλοπών σε όλη τη χώρα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της προσέγγιζαν τα θύματά τους.

Η σπείρα, που σύμφωνα με τις Αρχές είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη και οργανωμένη δράση, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Πρόκειται για 12 άτομα, ηλικίας από 21 έως 65 ετών, τα οποία συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι περισσότεροι συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς – τέσσερα ζευγάρια ήταν ανδρόγυνα, ενώ δύο κατηγορούμενοι είναι ξαδέλφια.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένους από τους κατηγορούμενους είχαν σχηματιστεί στο παρελθόν συνολικά 193 δικογραφίες, κυρίως για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Το βίντεο από τα Γρεβενά – «Αγάπη μου, πατέρα μου»

Το περιστατικό που καταγράφεται στο βίντεο σημειώθηκε το πρωί της 26ης Ιανουαρίου στα Γρεβενά. Δύο δράστες προσεγγίζουν ηλικιωμένο άνδρα έξω από το σπίτι του. Η γυναίκα τον πλησιάζει με το πρόσχημα πρότερης γνωριμίας και ακούγεται να λέει: «Αυτός δεν είναι ο Κεμάλ;».

Ο ηλικιωμένος απαντά «Ποιος Κεμάλ;» και της ζητά να μην τον αγγίζει. Εκείνη, ωστόσο, τον αποκαλεί «αγάπη μου, πατέρα μου» και με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, του αφαιρεί με «χειρουργικές» κινήσεις την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο συνεργός της βγαίνει από το αυτοκίνητο και οι δύο αποχωρούν ανενόχλητοι.

«Χτυπούσαν» σε όλη τη χώρα

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διαπράξει περισσότερες από 60 κλοπές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εμπλέκονται σε 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε περιοχές όπως Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ωραιόκαστρο, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι διέπραξαν:

20 διαρρήξεις οικιών

29 διαρρήξεις οχημάτων

7 κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού

1 κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα

1 κλοπή οχήματος

3 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας

2 πλαστογραφίες κρατικών πινακίδων

Το συνολικό οικονομικό όφελος από τη δράση τους υπολογίζεται σε τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Το modus operandi – Τρεις υποομάδες με διακριτούς ρόλους

Η οργάνωση είχε διαχωριστεί σε τρεις υποομάδες με σαφείς ρόλους:

Πρώτη ομάδα:

Αναλάμβανε διαρρήξεις οικιών και οχημάτων, κλοπές πινακίδων και «σήκωμα» αυτοκινήτων. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα στα οποία τοποθετούσαν κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες, ενώ λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή, ενώ φέρονται να παρακολουθούσαν και πελάτες τραπεζών, προκαλώντας φθορές στα οχήματά τους για να δημιουργήσουν συνθήκες κλοπής.

Δεύτερη ομάδα:

Είχε επιφορτιστεί με τη μίσθωση και διαχείριση των «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων, αλλά και με διαρρήξεις οχημάτων σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης. Στοχοποιούσαν κυρίως ηλικιωμένους, τους οποίους προσέγγιζαν με προσχήματα, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα με τη μέθοδο της απασχόλησης ή του εναγκαλισμού. Επιπλέον, έκλεβαν τραπεζικές κάρτες από σταθμευμένα οχήματα και πραγματοποιούσαν αγορές.

Τρίτη ομάδα:

Αναλάμβανε την επικοινωνία με εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και τη μίσθωση αυτοκινήτων, συχνά χρησιμοποιώντας στοιχεία τρίτου προσώπου – ενός 45χρονου – χωρίς την παρουσία του, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των φυσικών αυτουργών.

Η οικονομική εικόνα και τα ευρήματα

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα περισσότερα μέλη δεν είχαν δηλωμένα εισοδήματα από εργασία, παρά μόνο κρατικά επιδόματα. Ωστόσο, εμφανίζονταν να προχωρούν σε αγορές πολυτελών οχημάτων και να διακινούν σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω τραπεζικών συστημάτων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

20 ρολόγια και πλήθος κοσμημάτων

4.405 ευρώ

3 οχήματα

1 καραμπίνα και 16 φυσίγγια

συσκευή παρεμβολής GPS

κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές

Επιπλέον, σε ανάρτηση της 1ης Ιανουαρίου 2026 σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να καταγράφεται μέλος της οργάνωσης να πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι, στοιχείο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.