Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Διερχόμενος βρήκε οστό σε παραλία, στο σημείο ιατροδικαστής

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο μακάβριο εύρημα απασχολεί τις τελευταίες ώρες την ΕΛ.ΑΣ. στη Χαλκιδική, καθώς διερχόμενος πολίτης εντόπισε οστό σε παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το οστό εντοπίστηκε στην παραλία του Πολύχρονου, στο 1ο πόδι της Χαλκιδικής. Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το συμβάν στις 17:00 το απόγευμα.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ανθρώπινο οστό, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Τέλος, η αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος σημειώθηκε σχεδόν 24 ώρες μετά την ανεύρεση των σκελετικών υπολειμμάτων μέσα σε σακούλες κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού μιας αγροτοδασικής έκτασης στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής.

Ελληνική Αστυνομία Χαλκιδική

