Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο
Νεκρός εντοπίστηκε στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού το βράδυ της Παρασκευής (14/11).
Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
