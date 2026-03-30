Νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου: “Ο γιος ήταν περίεργος, φοβάμαι πως τις κρατούσε για να μην τις αποχωριστεί” λέει γείτονας

Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για το θρίλερ που αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας στου Ζωγράφου, όπου μέσα σε διαμέρισμα βρέθηκαν νεκρές μία μάνα και η κόρη της.

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την οικογένεια μίλησε στην ιστοσελίδα debater.gr και ανέφερε πως “στο ισόγειο έμεναν μάνα, κόρη και γιος. Το τελευταίο διάστημα για 10 ημέρες ήταν κλειστά τα παντζούρια τους και μου έκανε εντύπωση. Δεν μου μύριζε όμως κάτι. Τι λέτε τώρα βρέθηκαν μέσα νεκρές και μπαζωμένες;”.

Σύμφωνα με την ίδια, “η γιαγιά τώρα τελευταία δεν έβγαινε καθόλου πλέον από το σπίτι πριν κλείσουν εντελώς τα παντζούρια. Είχα ακούσει ότι η κόρη είχε κακιά αρρώστια”.

Όπως λέει, “ο γιος ήταν πολύ κλειστός και γενικά δεν έλεγε ούτε καλημέρα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι φορούσε μπουφάν. Περίεργος πολύ. Έτσι όπως τα ακούω δεν αποκλείω να μην ήθελε να τις αποχωριστεί και τις κράτησε μέσα νεκρές. Να παίρνει και σύνταξη. Δεν δούλευε κανένας τους ξέρω, με επιδόματα πρέπει να ζούσαν“.

“Είδαμε την αστυνομία που είχε έρθει πριν λίγες ημέρες με τα ξαδέρφια τους που τους αναζητούσαν. Τώρα σήμερα παλιά αστυνομία. Χαμός. Τρέμω μόνο στην ιδέα τι γινόταν κάτω από τα πόδια μου” προσθέτει.

Το χρονικό της φρίκης

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 54χρονος γιος της οικογένειας που μένει στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που έκαναν στο ΑΤ Ζωγράφου συγγενείς των δύο γυναικών καθώς είχαν αρκετό καιρό να δώσουν σημεία ζωής.

Αστυνομικοί πήγαν μαζί με εισαγγελέα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου και εκεί εντοπίστηκε το δωμάτιο που είχε σφραγιστεί και μέσα βρισκόντουσαν τα πτώματα των γυναικών σε προχωρημένη σήψη.