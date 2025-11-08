Νέα διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου – Συνολικά 91 άτομα στο νησί

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντόπισε περίπου τρία ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου μια υπερφορτωμένη λέμβο με αλλοδαπούς το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο σκάφος επέβαιναν 31 άνθρωποι, οι οποίοι περισυλλέγησαν από το Λιμενικό Σώμα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση διάσωσης. Στον Καραβέ βρίσκονταν ήδη 60 ακόμη άτομα, τα οποία είχαν διασωθεί νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας, επίσης από πλωτό του Λιμενικού.

Συνολικά, 91 πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στη Γαύδο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υποστήριξης.

Οι αρχές εξετάζουν τώρα τον τρόπο μεταφοράς τους στην Κρήτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, πιθανότατα αύριο, όλοι οι διασωθέντες θα μεταφερθούν στα Χανιά, στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς.