MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου – Συνολικά 91 άτομα στο νησί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντόπισε περίπου τρία ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου μια υπερφορτωμένη λέμβο με αλλοδαπούς το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο σκάφος επέβαιναν 31 άνθρωποι, οι οποίοι περισυλλέγησαν από το Λιμενικό Σώμα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση διάσωσης. Στον Καραβέ βρίσκονταν ήδη 60 ακόμη άτομα, τα οποία είχαν διασωθεί νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας, επίσης από πλωτό του Λιμενικού.

Συνολικά, 91 πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στη Γαύδο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υποστήριξης.

Οι αρχές εξετάζουν τώρα τον τρόπο μεταφοράς τους στην Κρήτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, πιθανότατα αύριο, όλοι οι διασωθέντες θα μεταφερθούν στα Χανιά, στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς.

Γαύδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” – Δεν παρευρέθηκε ο Νότης Σφακιανάκης – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κικίλιας: Η αποτύπωση των συμφωνιών Ελλάδας – ΗΠΑ θα είναι η μείωση του κόστους ζωής των Ελλήνων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Ψηφιακός χάρτης αυξάνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά 100.000 χιλιόμετρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Νοεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Αφγανιστάν: Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν