MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Με ελεγχόμενη έκρηξη ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/02) η επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης που είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου.

Το πολεμικό υλικό είχε βρεθεί το περασμένο Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της νάρκης στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Όπως είχε ανακοινωθεί, από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.

Δείτε το βίντεο

Νάξος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 40 λεπτά πριν

Σάλος με live μετάδοση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι είχε πιει πριν βγει στον αέρα

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Κουσουλός κατά Κοκλώνη: Μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι – Δεν θα του χαριστώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: Ζημιές σε 6 αυτοκίνητα, έσπασαν τα τζάμια διαμερίσματος από το ωστικό κύμα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ στη Μεσσηνία

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της