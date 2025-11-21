Μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό για να αποφύγει πεζή και τράκαρε με παρκαρισμένο ΙΧ στη Λαμία – Πήρε φωτιά το δίκυκλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Βασιλικών στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, μηχανή μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ρεύμα προς την οδό Αθηνών και στο ύψος του σούπερ μάρκετ, προσπάθησε να αποφύγει μία πεζή που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Από την απότομη αλλαγή πορείας η μηχανή βρήκε στο πίσω μέρος του κόκκινου αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα και πήρε φωτιά.

Η επέμβαση των επαγγελματιών της περιοχής και από το διπλανό βενζινάδικο ήταν άμεση και με πυροσβεστήρες έσβησαν την εστία, ωστόσο η μηχανή έπαθε μεγάλη ζημιά.

Από την πρόσκρουση του δικύκλου στο ΙΧ, η οδηγός που βρισκόταν μέσα, τραυματίστηκε ελαφρά από το τράνταγμα και διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.

Ο οδηγός της μηχανής ευτυχώς δεν χτύπησε, όπως και η συνεπιβάτης του ΙΧ που εκείνη την ώρα ήταν έξω από αυτό.

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος, ενώ οι πυροσβέστες αφού διασφάλισαν ότι δεν συντρέχει φόβος αναζωπύρωσης, προσπάθησαν να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τα λάδια που χύθηκαν.

Δείτε βίντεο από το σημείο: