MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό για να αποφύγει πεζή και τράκαρε με παρκαρισμένο ΙΧ στη Λαμία – Πήρε φωτιά το δίκυκλο

|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Βασιλικών στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, μηχανή μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ρεύμα προς την οδό Αθηνών και στο ύψος του σούπερ μάρκετ, προσπάθησε να αποφύγει μία πεζή που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Από την απότομη αλλαγή πορείας η μηχανή βρήκε στο πίσω μέρος του κόκκινου αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα και πήρε φωτιά.

Η επέμβαση των επαγγελματιών της περιοχής και από το διπλανό βενζινάδικο ήταν άμεση και με πυροσβεστήρες έσβησαν την εστία, ωστόσο η μηχανή έπαθε μεγάλη ζημιά.

Από την πρόσκρουση του δικύκλου στο ΙΧ, η οδηγός που βρισκόταν μέσα, τραυματίστηκε ελαφρά από το τράνταγμα και διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.

Ο οδηγός της μηχανής ευτυχώς δεν χτύπησε, όπως και η συνεπιβάτης του ΙΧ που εκείνη την ώρα ήταν έξω από αυτό.

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος, ενώ οι πυροσβέστες αφού διασφάλισαν ότι δεν συντρέχει φόβος αναζωπύρωσης, προσπάθησαν να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τα λάδια που χύθηκαν.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Λαμία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Παναθηναϊκός: “Μπλόκο” στην οργανωμένη μετακίνηση στις Σέρρες για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία, απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σοφία Παυλίδου: Μετά από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Τιμούμε το θάρρος όλων εκείνων που αγρυπνούν για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Χιμένεθ: Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι κόντρα στην ΑΕΚ – Θέλω να κερδίσω τίτλους με τον Άρη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Παγκράτι: 84χρονος οδηγός παραβίασε την προτεραιότητα και έγινε το φονικό τροχαίο με θύμα την 75χρονη