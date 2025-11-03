MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες στη Λάρισα – Οι δύο από αυτούς σοβαρά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Λάρισα, στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και δύο ελαφρά.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.

Λάρισα Τροχαίο ατύχημα

