ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε στην Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ – 5.528 αλκοτέστ σε 24ωρη επιχείρηση της Τροχαίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ειδική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Νοεμβρίου 2025, με στόχο τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνων παραβάσεων. Στο πλαίσιο των ελέγχων, αστυνομικοί εντόπισαν έναν οδηγό που κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας με 230 χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100 χλμ./ώρα, και ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και τα Τμήματα Τροχαίας της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης.

Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 3 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη αλκοόλ ξεπερνούσε τα 0.60 mg/l.

Ο οδηγός που κινούνταν με 230 χλμ./ώρα συνελήφθη, καθώς πέρα από την υπερβολική ταχύτητα, βρέθηκε θετικός και στο αλκοτέστ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι στοχευμένες δράσεις της Τροχαίας για τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.528- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Τροχαία

