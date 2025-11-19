MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα – Ναρκωτικά και όπλα εντοπίστηκαν σε σπίτι

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έκαναν χθες το απόγευμα έρευνα σε σπίτι στην Πάτρα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όταν μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν ποσότητες ναρκωτικών, πυροβόλα όπλα και μέσα υδρολογικής καλλιέργειας ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα συνέλαβαν έναν 36χρονο αλβανικής καταγωγής, ενώ παράλληλα αναζητούν ακόμη έναν 37χρονο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

